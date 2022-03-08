МИД РФ призвал к укреплению режима Конвенции о запрещении биооружия

МИД РФ выступает за возобновление работы над юридически обязывающим протоколом к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) с эффективным механизмом проверки, «которую с 2001 года блокируют США». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

Она призвала создать в рамках КБТО рабочую группу открытого состава. Захарова отметила, что это «отвечает интересам подавляющего большинства государств-участников».

МИД также поддерживает «пользующиеся широкой международной поддержкой» инициативы по созданию мобильных медико-биологических отрядов на площадке КБТО для помощи в случае применения биооружия и борьбы с эпидемиями. Кроме того, министерство предложило включить в ежегодную отчетность участников конвенции информацию о военно-биологической деятельности за рубежом.

«Только такие комплексные шаги позволят поставить военно-биологическую активность США и их союзников на постсоветском пространстве, как и в других регионах мира, под пристальный международный контроль и обеспечить проверяемое выполнение государствами — участниками КБТО своих обязательств», — считает Захарова.

Заявление прозвучало на фоне вскрывшихся фактов работы с особо опасными патогенами возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры, туляремии в украинских биолабораториях. От сотрудников лабораторий получена документация об экстренном уничтожении образцов 24 февраля, в день начала российской спецоперации на Украине.

«В частности, речь идет об указании Минздрава Украины относительно оперативной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов, направленном во все биолаборатории. С данными материалами можно ознакомиться на интернет-портале Минобороны России», — уточнила Мария Захарова.

Она подчеркнула, что нужно принять решительные меры по укреплению режима КБТО, чтобы не допустить нарушений конвенции.

Факты создания биологического оружия на территории Украины проверят следователи.

Материалы из украинских биолабораторий, которые финансируются США, должны быть изучены экспертами Организации по запрещению химического оружия и рассмотрены на Совете безопасности ООН, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин «Известиям».