МИД РФ: прихожане и служители УПЦ подвергаются гонениям на Украине
Внешнеполитическое ведомство России рассказало о гонениях, которым подвергаются прихожане и священнослужители Украинской православной церкви со стороны так называемой Православной церкви Украины. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на доклад МИД.
Отмечается, что киевское руководство поощряет гонения на УПЦ, которая насчитывает по всей стране около 12 тысяч прихожан.
«Для принуждения общин УПЦ перейти в формируемое Киевом религиозное объединение органами государственной власти и правоохранительными органами Украины был предпринят ряд действий, нарушающих конституционные права и свободы граждан Украины», — обратили внимание в МИД.
В частности, многие священники подвергаются политическому преследованию, поджигаются и захватываются храмы, портится церковное имущество.