МИД РФ: прихожане и служители УПЦ подвергаются гонениям на Украине

Отмечается, что киевское руководство поощряет гонения на УПЦ, которая насчитывает по всей стране около 12 тысяч прихожан.

«Для принуждения общин УПЦ перейти в формируемое Киевом религиозное объединение органами государственной власти и правоохранительными органами Украины был предпринят ряд действий, нарушающих конституционные права и свободы граждан Украины», — обратили внимание в МИД.

В частности, многие священники подвергаются политическому преследованию, поджигаются и захватываются храмы, портится церковное имущество.