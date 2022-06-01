МИД РФ предупредил о тотальной дискриминации россиян за рубежом

В настоящее время положение дел с соблюдением прав граждан РФ и соотечественников за рубежом многократно ухудшилось. Проявляется «шокирующая своей дикостью тотальная дискриминация россиян». Об этом говорится в докладе МИД РФ «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах».

«Как показывает проведенный анализ, с момента выхода предыдущего доклада не произошло не только сколь-либо заметного выправления ситуации в этой сфере, но положение дел многократно ухудшилось», — говорится в тексте документа.

Согласно данным доклада, к сохранившимся на протяжении прошлых лет характерным проблемам, с которыми сталкивались соотечественники в ряде стран, добавилась «шокирующая своей дикостью тотальная дискриминация россиян», в том числе представителей дипломатического корпуса. Причиной стала проводимая Россией специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины.

Также в докладе говорится о том, что наличие хотя бы минимальных связей с Россией сегодня может стать в США причиной для физического насилия. В качестве примера дипведомство приводит историю американского блогера, жителя Бруклина, на которого напал его сосед-украинец.

«Спровоцировано оно было тем, что мужчина имел неосторожность развернуть на улице флаг подразделения „Сомали“ — полученный по почте подарок от своего подписчика из Донецкой Народной Республики. За это он получил удар по лицу, от чего у него сломался зуб. Нападавший преследовал его еще несколько кварталов, выкрикивая расистские оскорбления», — говорится в докладе.

По информации МИД, нападавшему уже предъявлены обвинения, в том числе в преступлениях на почве ненависти, а также вынесен судебный вердикт, запрещающий приближаться к блогеру. Последний при этом имеет как русские, так и украинские корни, отмечается в докладе.