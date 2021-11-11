МИД РФ предупредил Францию об ответственности властей Украины за ситуацию в Донбассе

На встрече глав МИД и Минобороны России и Франции в Париже не получится избежать разговора об ответственности руководства Украины за кризис в Донбассе. Об этом в преддверии мероприятия заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, ну я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре в целом от ответственности за поведение их подопечных в Киеве», — приводит РИА «Новости» слова руководителя внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что при попустительстве Франции и Германии украинские власти подрывают и игнорируют Минские соглашения. Встреча министров иностранных дел и обороны России и Франции состоится 12 ноября в Париже.

Накануне глава МИД РФ заявил, что министры иностранных дел стран «Нормандской четверки» в ближайшее время встречаться не будут. Сейчас Россия ждет реакции на свои предложения по Донбассу.