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    15 марта 2022, 10:30

    МИД РФ предупредил Европу об опасности биолабораторий на Украине

    МИД России заявил, что биолаборатории на Украине угрожают всей Европе

    Дарья Смирнова

    Биологические лаборатории на территории Украины представляют опасность как для России, так и для стран ЕС. Такое мнение выразил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    МИД РФ предупредил Европу об опасности биолабораторий на Украине

    «Что касается биолабораторий на украинской территории, они представляют опасность не только для России, но и всей Европы», — приводит его слова РИА «Новости».

    Он отметил, что проведение российской спецоперации на Украине в том числе нацелено на предотвращение этой угрозы.

    Ранее в Минобороны РФ представили презентацию с новыми данными по работе биолабораторий на Украине. Из них следует, что Соединенные Штаты потратили на их функционирование больше 200 миллионов долларов. Учреждения принимали участие в американской военно-биологической программе.

    Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности.