Биологические лаборатории на территории Украины представляют опасность как для России, так и для стран ЕС. Такое мнение выразил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Что касается биолабораторий на украинской территории, они представляют опасность не только для России, но и всей Европы», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что проведение российской спецоперации на Украине в том числе нацелено на предотвращение этой угрозы.

Ранее в Минобороны РФ представили презентацию с новыми данными по работе биолабораторий на Украине. Из них следует, что Соединенные Штаты потратили на их функционирование больше 200 миллионов долларов. Учреждения принимали участие в американской военно-биологической программе.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности.