МИД РФ потребовал от главы дипмиссии Литвы отменить запрет транзита в Калининградскую область

Министерство иностранных дел России заявило официальный протест вызванной в ведомство временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене в связи с запретом железнодорожного транзита в Калининградскую область. Об этом говорится в официальном заявлении МИД.

В ведомстве напомнили, что власти прибалтийской республики ввели запрет на железнодорожную перевозку грузов через свою территорию в Калининградскую область без уведомления российской стороны, пишет RT.

Поведение властей Литвы назвали открыто враждебным и нарушающим международно-правовые обязательства республики.

В МИД напомнили, что Россия и Европейский союз еще в 2002 году выпустили Совместное заявление о железнодорожных перевозках между Калининградской областью и другими субъектами страны.

«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — говорится в сообщении МИД.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал незаконным решение Литвы запретить перевозки в Калининградскую область товаров и продукции, попавших под санкции Евросоюза. Песков отметил, что ситуация требует серьезного анализа для поиска решений и введения ответных мер. Пресс-секретарь президента назвал решение властей Литвы элементом блокады российского региона.

Об ограничении поставок через железную дорогу в Калининградскую область из других регионов России на минувшей неделе сообщил губернатор региона Антон Алиханов. Он заявил, что соответствующее предупреждение получила Калининградская железная дорога от литовских перевозчиков.

Алиханов отметил, что речь идет о грузах, попадающих под санкции Евросоюза: строительные материалы, цемент, металлы и другие важные товары. По предварительной оценке, это почти половина всех грузов, поступающих в Калининградскую область из других регионов России.