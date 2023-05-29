Мир 29 мая 2023, 18:11 МИД РФ пообещал «чувствительно» ответить на сокращение российских дипломатов в ФРГ Захарова: РФ ответит на сокращение числа российских дипломатов в Германии Kremlin.ru / CC BY 4.0 / Википедия

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Россия «весьма чувствительно» ответит, если Германия снова решит сократить число российских дипломатов в стране. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, написал ТАСС.

«Наш ответ в случае их реализации будет неминуемым и весьма чувствительным для Берлина», — сказала она.

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По словам Захаровой, Германия делает намеки на такие шаги.

Немецкие власти решили массово выслать российских дипломатов. В МИД России заявляли, что ФРГ в таком случае проводит курс на разрушение всего массива российско-германских отношений. Россия также сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ до 350 человек.

«Вполне закономерно, что российская сторона в порядке следования принципу взаимности пошла на ответные меры», — цитирует ТАСС Захарову.

Ранее Германия заблокировала счета российских СМИ. Захарова пообещала, что подобное решение примет и Россия.