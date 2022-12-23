Мир 23 декабря 2022, 01:14 МИД РФ понадеялся, что США «хватит разума не довести дело до прямого столкновения» РИА «Новости»

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Москва надеется, что Вашингтону хватит разума не довести текущую ситуацию до прямого столкновения РФ и США. Об этом заявил ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«В противном случае разрыв дипотношений может стать реальностью со всеми вытекающими последствиями», — сказал он.

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По мнению Дарчиева, «маховик разрушения двусторонних отношений» запустили Соединенные Штаты. Своим выбором в пользу самоизоляции от Москвы Вашингтон хочет «перевести стрелки, как будто не нынешняя администрация подвела эти отношения к точке невозврата».

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Дипломат заявил, что Россия не станет инициатором разрыва отношений США, но она не будет терпеть «не оставляющих выбора провокаций».

Ранее Россия напомнила Греции об ответственности за нарушение межправительственных соглашений, которые запрещают реэкспорт российской военной продукции третьим странам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение о передаче российских зенитно-ракетных комплексов С-300 на Украину чревато серьезными последствиями.