МИД РФ пояснил, почему НАТО поддерживает Киев

Заинтересованность НАТО в боевых действиях на Украине доказывает решение альянса продолжить оказывать поддержку Киеву. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на портале российского внешнеполитического ведомства.

«Заявленное на саммите решение продолжить оказывать политическую и практическую поддержку киевскому режиму подтверждает заинтересованность альянса в продолжении военных действий», — сказала Захарова.

Она также добавила, что страны-члены НАТО продемонстрировали абсолютную лояльность Вашингтону и готовность следовать в русле его установок на тотальное сдерживание России.

Захарова отметила, что альянс, призывая к переговорам, не сделал ни одной попытки склонить руководство Украины к мирному урегулированию ситуации вокруг Донбасса.

Внеочередной саммит НАТО стартовал 24 марта. Основным вопросом стала специальная операция РФ на Украине.

Ранее генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует направлять свои силы на Украину. Он также подчеркнул, что НАТО не считает себя частью конфликта на Украине. По его словам, ложь об Украине и Североатлантическом альянсе распространяют власти Китая.