МИД РФ подтвердил встречу Сарраджа и Хафтара в Москве

Глава правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж 13 января встретится в Москве с командующим ливийской национальной армией Халифом Хафтаром. Об этом заявили в МИД России.

«В контексте реализации инициативы президентов РФ и Турции, о которой было объявлено по итогам саммита в Стамбуле, сегодня в Москве состоятся межливийские контакты под эгидой глав МИД и Минобороны России и Турции», — сказано в сообщении ведомства. Его процитировал «Интерфакс».

В МИД отметили, что во встрече также должны принять участие и представители других ливийских сторон.

Правительство национального согласия Ливии заявило о прекращении огня с 12 января. Это произошло через несколько часов после того, как противоборствующие силы заявили об остановке боевых действий. Это стало возможным после саммита лидеров России и Стамбула 8 января. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган высказали единую позицию по Ливии, а также призвали прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Ситуация внутри страны обострилась в Ливии с 2011 года после свержения и убийства лидера страны Муаммара Кадафи. Сейчас там действует признанное в мире правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и так называемое восточное правительство. Его возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Последнего поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказал свое мнение о ситуации в Ливии.