МИД России подтвердил сведения о запланированных в Идлибе провокациях

«Белые каски» вместе с боевиками готовят провокации в сирийском Идлибе. Соответствующее заявление Минобороны подтвердили в министерстве иностранных дел РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что на сирийской территории действительно возможны новые провокации. Его слова привело РИА «Новости».

«МИД РФ подтверждает информацию о готовящихся провокациях в Идлибе», — сказал руководитель российского дипломатического ведомства.

Минобороны узнало о готовящихся «Белыми касками» и боевиками провокациях в Идлибе Подробнее

Ранее в Минобороны предупредили, что боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* и организация «Белые каски» намерены инсценировать авиаудары и применение химического оружия в зоне деэскалации.

*«Хайат Тахрир аш-Шам»(бывшая «Джебхат ан-Нусра») — террористическая организация, запрещенная на территории России.