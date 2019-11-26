  • МИД России подтвердил сведения о запланированных в Идлибе провокациях

    26 ноября 2019, 13:21

    Александра Ломейко

    «Белые каски» вместе с боевиками готовят провокации в сирийском Идлибе. Соответствующее заявление Минобороны подтвердили в министерстве иностранных дел РФ.
    МИД России подтвердил сведения о запланированных в Идлибе провокациях

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что на сирийской территории действительно возможны новые провокации. Его слова привело РИА «Новости».

    «МИД РФ подтверждает информацию о готовящихся провокациях в Идлибе», — сказал руководитель российского дипломатического ведомства.

    Минобороны узнало о готовящихся «Белыми касками» и боевиками провокациях в Идлибе

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    Ранее в Минобороны предупредили, что боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* и организация «Белые каски» намерены инсценировать авиаудары и применение химического оружия в зоне деэскалации.

    *«Хайат Тахрир аш-Шам»(бывшая «Джебхат ан-Нусра») — террористическая организация, запрещенная на территории России.