Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого в «блокировке Минских договоренностей».

«Украинские радикалы „не допустят капитуляции“ в Донбассе, заявил основатель батальона „Азов“. Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей», — заявила Захарова на официальной странице дипведомства в Twitter.

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Ранее Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов в случае, если лидер страны начнет развод сил в регионе.

«Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча», — сказал Билецкий на видеообращении.

Украинские радикалы называют прекращение войны капитуляцией. Они уже провели серию протестных митингов по всей стране.

Согласно позиции российской стороны, проведение нового «нормандского саммита» по Донбассу возможно только после разведения войск. Как утверждают в ДНР и ЛНР, Киев уже неоднократно срывал мероприятие.