МИД РФ отреагировал на «российский след» в гибели основателя «Белых касок»

В Министерстве иностранных дел России назвали «журналистикой мнений» материал Daily Mail о причастности России к гибели одного из основателей волонтерской организации «Белые каски», Джеймса Ле Мезюрье.

«Всеобщая „либерализация“ скверно отразилась на качестве СМИ как таковых. Журналистика фактов сменилась журналистикой мнений, причем мнений, ничем не подкрепленных, в духе „хайли лайкли“. Факты не нужны, нужны эмоции», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

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Ранее газета Daily Mail опубликовала материал с заголовком «Почему враги России выбрасываются с балконов». Журналисты издания приплели к гибели Ле Мезюрье Россию. В МИД подчеркнули, что расследование еще идет, однако британские журналисты уже вовсю обвиняют «этих русских».

Бывшего офицера британской разведки и сооснователя организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье нашли мертвым возле собственного дома в Стамбуле. По одной из версий правоохранителей, он погиб от падения с высоты. «Белые каски» — это неправительственная организация, которая действует в Сирии под лозунгом «медпомощь населению и спасение мирных жителей».

Члены «Белых касок» снимают на камеры происходящее в стране. Россия, правительство Сирии и Иран считают, что «Белые каски» содействуют террористам. Организация спонсируется Великобританией, США и рядом других стран.