МИД РФ отреагировал на отказ Пхеньяна вести переговоры с Вашингтоном

Представители МИД РФ отреагировали на отказ Пхеньяна вести переговоры с Вашингтоном, сообщили в пресс-службе министерства.

Глава Департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын заявил, что Пхеньян не станет вести переговоры с Вашингтоном. В МИД РФ отметили, что КНДР и США нужно приступить к разработке и практической реализации ранее согласованных решений применительно к Северо-Восточной Азии.

«Задачей любого взаимодействия сторон должна быть реализация уже достигнутых договоренностей, а также нахождение новых развязок, направленных на устранение сохраняющихся противоречий с целью установления прочной системы мира и безопасности», — процитировал представителей ведомства сайт «Политика сегодня».

Ранее Ким Е Чжон, младшая сестра лидера КНДР и первый замзаведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи заявила, что в нынешнем году проведение саммитов с США не планируется. Она подчеркнула, что позиция Пхеньяна может измениться, если Штаты поменяют тему северокорейско-американских переговоров с «денуклеаризации в обмен на снятие санкций» на «прекращение враждебности в ответ на возобновление переговоров КНДР и США».