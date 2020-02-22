МИД РФ отчитался об атаках террористов на российскую базу в Сирии с начала года

Террористы с 9 января 2020 года отправляли свои беспилотники в атаку на российскую авиабаху Хмеймим в Сирии восемь раз. Боевикам любые мирные договоренности по боку.

«По нашим данным, с 9 января произошло восемь нападений БПЛА на Хмеймим, где находятся наша авиабаза и наши люди. Их безопасность для нас — самый высокий приоритет», — рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Собеседник добавил, что российская сторона делала все возможное, чтобы как-то удержать режим прекращения огня. По факту оказалось, что его соблюдают только умеренная оппозиция и правительственные силы Сирии. Террористов в Идлибе все еще хватает. Оттуда они с начала года постоянно обстреливают Алеппо.

Ситация в Идлибе в последние дни обострилась. Турция ввела с Сирию войска и пошла в атаку на армию Башара Асада. Террористы тут же распоясались. 20 февраля бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли по боевикам удар, чтобы предотвратить их наступление при поддержке турецких сил.

Российские летчики уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов террористов. На следующий день после инцидента президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили вопрос урегулирования ситуации в Идлибе.