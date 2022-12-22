Мир 22 декабря 2022, 21:39 МИД РФ опроверг обвинения в «саботаже» зерновой сделки МИД РФ опроверг заявления киевских властей о «саботаже» Москвой зерновой сделки Pxhere

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Украинские власти говорили, что Россия якобы саботирует зерновую сделку. Хотя представители киевского режима сами использовали гуманитарный коридор в военных целях. Об этом заявили в МИД России, сообщил ТАСС.

В адрес России часто поступает критика по поводу недостаточно эффективного выполнения договоренности. Бывший украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков заявлял о якобы «саботаже» Москвой зерновой сделки.

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«Видимо, позабыв о том, что именно действия Киева по использованию морского гуманитарного коридора в военных целях привели к временной приостановке инициативы с 29 октября по 2 ноября и практически ее срыву из-за отсутствия ключевых гарантий безопасности», — сказали в министерстве.

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Также во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что никакого прогресса в исполнении меморандума России и ООН по продовольствию нет. Дальше слов со стороны Британии и США дело не идет. Российские производители до сих пор сталкиваются с блокированием банковских платежей, «запретительными ставками страхования и отказом в доступе в порты», добавили в министерстве.

20 декабря замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что переговоры по зерновой сделке с ООН в очном формате пройдут в январе.