МИД РФ обвинил США в хаосе и бардаке в аэропорту Кабула

Ответственность за панику в аэропорту Кабула лежит на американцах. Они создали хаос во время своей эвакуации, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Американцам приспичило прислать пять тысяч пехотинцев, чтобы эвакуировать какое-то количество своих сотрудников. Я их понимаю как профессионал: да, хочется безопасно это сделать, хотя никто их не трогает, насколько я знаю», — объяснил он в эфире телеканала «Россия 24».

Потом, по словам дипломата, они, вероятно, были вынуждены прекратить временно прилеты и посадки гражданских самолетов.

«Этим и создали хаос и по большому счету бардак, поэтому это не имеет никакого отношения к положению внутри Кабула», — подчеркнул спецпредставитель президента.

Ранее в Сети появились кадры, как люди бегут по взлетно-посадочной полосе вслед за самолетом, кто-то цепляется за шасси. После того как воздушное судно поднимается в воздух, два человека падают вниз. На еще одном ролике афганцы пытаются привязать себя к обтекателю шасси, пока самолет еще не успел взлететь.

Сейчас все гражданские рейсы в аэропорту Кабула запрещены. Возле воздушной гавани находятся сотни людей, которые хотят покинуть страну после того, как к власти пришло запрещенное в России террористическое движение «Талибан»*.

*«Талибан» — организация, признанная террористической, запрещена на территории РФ.