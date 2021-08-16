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    16 августа 2021, 15:48

    МИД РФ обвинил США в хаосе и бардаке в аэропорту Кабула

    Ольга Назаркина

    Ответственность за панику в аэропорту Кабула лежит на американцах. Они создали хаос во время своей эвакуации, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

    МИД РФ обвинил США в хаосе и бардаке в аэропорту Кабула

    «Американцам приспичило прислать пять тысяч пехотинцев, чтобы эвакуировать какое-то количество своих сотрудников. Я их понимаю как профессионал: да, хочется безопасно это сделать, хотя никто их не трогает, насколько я знаю», — объяснил он в эфире телеканала «Россия 24».

    Потом, по словам дипломата, они, вероятно, были вынуждены прекратить временно прилеты и посадки гражданских самолетов.

    «Этим и создали хаос и по большому счету бардак, поэтому это не имеет никакого отношения к положению внутри Кабула», — подчеркнул спецпредставитель президента.

    Ранее в Сети появились кадры, как люди бегут по взлетно-посадочной полосе вслед за самолетом, кто-то цепляется за шасси. После того как воздушное судно поднимается в воздух, два человека падают вниз. На еще одном ролике афганцы пытаются привязать себя к обтекателю шасси, пока самолет еще не успел взлететь.

    Сейчас все гражданские рейсы в аэропорту Кабула запрещены. Возле воздушной гавани находятся сотни людей, которые хотят покинуть страну после того, как к власти пришло запрещенное в России террористическое движение «Талибан»*.

    *«Талибан» — организация, признанная террористической, запрещена на территории РФ.