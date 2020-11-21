МИД РФ объяснил отсутствие флага России на встрече Лаврова с Пашиняном

Только флаг Армении стоял на переговорах главы МИД России Сергея Лаврова с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном в Ереване. Это объясняется протокольной практикой страны. Такое разъяснение дали в Telegram-канале внешнеполитического ведомства РФ.

«Флаги — очень важно. Еще более важно содержание переговоров. Также важно знать историю встреч и их оформление. У каждой страны своя протокольная практика», — отметили в МИД России.

В ведомстве добавили, что только один флаг устанавливается там, где речь идет о встречах министра иностранных дел с премьер-министром и президентом.

Этот пост в Telegram сопроводили фотографией 2019 года с переговоров Лаврова и Пашиняна. На снимке видно, что тогда тоже был установлен только флаг Армении.

В то же время организаторы встречи Лаврова с главой МИД Армении Арой Айвазяном 21 ноября установили флаги обеих стран.

Утром 21 ноября в Ереван в составе российской делегации прибыли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Стороны провели переговоры с руководством Армении по преодолению гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

После этого российская делегация полетела в Баку, написал сайт RT.