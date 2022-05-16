МИД РФ объяснил, каким будет ответ России на вступление Швеции в НАТО

Ответ России на вступление Швеции в НАТО будет зависеть от конкретных условий интеграции страны в Североатлантический альянс. Внешнеполитический суверенитет она потеряет.

Любое государство должно самостоятельно выбирать путь обеспечения национальной безопасности, подчеркнули в МИД РФ.

«Внешнеполитический курс Стокгольма, в основе которого лежала более чем 200-летняя традиция шведского нейтралитета, на протяжении десятилетий оставался важным фактором сохранения стабильности и доверия в регионе Балтийского моря», — напомнили в ведомстве.

Вступление Швеции в НАТО, заметили в министерстве, нанесет существенный ущерб безопасности как Северной Европы, так и Европейского континента в целом. России придется предпринять ответные шаги, чтобы купировать возникшие в связи с этим угрозы ее нацбезопасности.

«В этом плане многое будет зависеть от конкретных условий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений этого военного блока», — добавили в российском МИД.

Уровень безопасности самой Швеции при присоединении к блоку не повысится — стране никто не угрожает. Однако подобный шаг «приведет к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений».