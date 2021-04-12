МИД РФ обеспокоило ЧП на ядерном объекте в Иране

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала аварию, которая произошла на ядерном объекте в Натанзе (Иран). Ее процитировал RT.

Захарова выразила уверенность, что иранская сторона тщательно расследует причины произошедшего.

«В данной ситуации вызывают беспокойство не только угрозы ядерной и радиационной безопасности, с которыми специалисты ИРИ сумели своевременно и профессионально справиться», — отмечается в сообщении.

По словам дипломата, тревожит то, как эта ситуация отразится на усилиях по восстановлению полнокровного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

«Если подтвердится, что за этим происшествием стоят чьи-то злонамеренные действия, то такой умысел заслуживает решительного осуждения», — добавила Захарова.