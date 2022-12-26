Мир 26 декабря 2022, 01:25 МИД РФ не исключил политического урегулирования конфликта на Украине Замглавы МИД Галузин: Россия не против урегулирования на Украине, но не на условиях Киева РИА «Новости»

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Российские власти допускают вариант политического урегулирования конфликта на Украине. Однако на выдвигаемых Киевом условиях разговора не будет, сообщил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса», — отметил дипломат.

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Он считает, что сейчас просматривается «полная неадекватность поступков киевского режима, чьи политики известны своей необязательностью и откровенной русофобией».

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Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия, в отличие от ее оппонентов, готова провести переговоры по ситуации вокруг Украины и договориться со всеми участниками.

В вопросе противостояния РФ и стран НАТО глава государства подчеркнул, что не считает сложившуюся ситуацию опасной. По его словам, действия властей нацелены на защиту национальных интересов страны.

Также Путин оценил вероятность завершения конфликта на Украине переговорным путем. Он р подчеркнул, что все вооруженные конфликты всегда заканчиваются переговорами.