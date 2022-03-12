МИД РФ назвал заявления США о третьей мировой «игрой на нервах»

Президент США Джо Байден пытается «сыграть на нервах», говоря об опасности третьей мировой войны, подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала. По мнению Рябкова, Байден навязывает повестку Соединенных Штатов всему международному сообществу.

«Я обращаю внимание на то, что мы не предпринимаем никаких шагов, вербальных, в виде заявлений и чего бы то ни было еще, что можно было бы расценить как эскалацию. Такого нет. Между тем высшее должностное лицо США открыто говорит об опасности третьей мировой войны. <…> Для нас очевидны деструктивные цели этой линии», — заметил заместитель министра.

О том, что США ответят на любой шаг РФ, угрожающий НАТО, даже если это приведет к мировой войне, американский президент Джо Байден заявил 11 марта. Он сообщил о намерении Соединенных Штатов «защищать каждый дюйм территории НАТО», а также о том, что отправил 12 тысяч военных на границы с Россией — в Латвию, Эстонию, Румынию.

Ранее о том, что «стоит опасаться» мировой войны, высказывался экс-президент США Дональд Трамп. Он также говорил о вероятности ядерной войны.

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий подчеркнул, что ядерная война «невозможна по определению», поскольку ее последствием может быть конец цивилизации.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил европейские страны о том, что вступление в вооруженный конфликт с РФ обернется третьей мировой войной. Об этом написали Nation news.