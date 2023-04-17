Мир 17 апреля 2023, 08:51 МИД РФ назвал влияющие на динамику нефтяного рынка факторы Посол Сентюрин: банковский кризис и санкции против России могут повлиять на рынок нефти РИА «Новости»

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Спрос со стороны Индии и Китая может повлиять на нефтяной рынок к концу 2023 года. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

По словам дипломата, введение Западом ценовых потолков и другие подобные механизмы приводят к серьезной дестабилизации рынка. Он отмерил, что «в условиях рукотворно созданной турбулентности» на динамике рынка будут сказываться темпы роста спроса со стороны крупных потребителей. Кроме того, на снижении потребления могут сказаться финансовый и банковский кризисы.

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Сентюрин также высказал мнение, что на изменение тенденций на нефтяном рынке может повлиять «дисциплина» по соблюдению антироссийских ограничений.

Ранее Сентюрин заявил, что мировая энергетика находится в сложном состоянии и рискует перерасти в кризис. Причинами он назвал безответственные политизированные решения и переход на антирыночные механизмы, а также на язык ультиматумов. Он отметил, что решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти призвано стабилизировать ситуацию.