МИД РФ назвал ситуацию в Боливии срежессированным госпереворотом

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на усложнившуюся политическую ситуацию в Боливии. Согласно официальной позиции ведомства, отставка теперь уже бывшего президента страны Эво Моралеса и протесты после президентских выборов — это не что иное, как развязанная оппозицией волна насилия и госпереворот.

«Вызывает глубокую озабоченность, что в течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота», — говорится в сообщении российского МИД, которое опубликовал сайт ведомства.

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Также министерство призвало все политические силы Боливии к здравомыслию и ответственности. В МИД выразили надежду на то, что законный выход из ситуации в интересах мира, спокойствия, обеспечения прав жителей страны и ее социально-экономического развития рано или поздно найти получится.

20 октября в Боливии прошли очередные президентские выборы, которые закончились глубоким кризисом. Высший избирательный суд признал победу Моралеса, однако экс-президент Карлос Меса — главный конкурент Моралеса — с этим результатом не согласился. 10 ноября Организация американских государств (ОАГ) призвала провести повторное голосование. В стране начались массовые выступления против Моралеса. В результате этого ему пришлось подать в отставку.