МИД РФ назвал провальными попытки Запада изолировать Россию
Страны Запада попались в собственную ловушку и оказались изолированными. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на заместителя директора департамента Африки МИД России Олега Озерова.
Западные инициаторы ограничений России пострадали из-за своей политики. Завершившийся саммит «Россия — Африка» оказался ярким показателем: в нем приняли участие все 54 приглашенные страны.
«Это весомый результат, на который я хотел бы обратить внимание западных коллег в контексте политики изоляции России», — отметил Озеров.
Делегаты приняли на саммите декларацию о неприятии гегемонизма и попыток навязывания суверенным государствам односторонних подходов. Декларация также стала манифестом против цветных революций. Россия показала, что на условиях равноправия готова строить отношения с партнерами.
«И России, и Африке нужны мир и безопасность как основа для развития», — заявил дипломат.