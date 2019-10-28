Западные инициаторы ограничений России пострадали из-за своей политики. Завершившийся саммит «Россия — Африка» оказался ярким показателем: в нем приняли участие все 54 приглашенные страны.

«Это весомый результат, на который я хотел бы обратить внимание западных коллег в контексте политики изоляции России», — отметил Озеров.

Делегаты приняли на саммите декларацию о неприятии гегемонизма и попыток навязывания суверенным государствам односторонних подходов. Декларация также стала манифестом против цветных революций. Россия показала, что на условиях равноправия готова строить отношения с партнерами.

«И России, и Африке нужны мир и безопасность как основа для развития», — заявил дипломат.