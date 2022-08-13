МИД РФ назвал повод для изменения рубежей спецоперации России на Украине

Снабжение ВСУ дальнобойными системами западного образца изменит географию спецоперации России на Украине Такое заявление в интервью ТАСС сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», — сказал он.

По его словам, корреляцию массированных поставок ВСУ западного вооружения с ходом и сроками спецоперации России на Украине можно понять из недавнего заявления главы ведомства Сергея Лаврова.

Также Дарчиев заявил, что РФ не может допустить размещение опасного для себя и подконтрольных ей регионов вооружения на оставшейся украинской территории.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД сказал, что ведомство не исключает ассиметричный ответ на деструктивное отношение США к российским дипломатам. По его словам, сотрудники представительств РФ в Штатах сталкиваются с ограничением ряда свобод и вынуждены работать в атмосфере русофобии.