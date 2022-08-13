МИД РФ назвал повод для изменения рубежей спецоперации России на Украине
МИД РФ заявил, что поставки ВСУ западных дальнобойных боеприпасов повлияют на спецоперацию
Снабжение ВСУ дальнобойными системами западного образца изменит географию спецоперации России на Украине Такое заявление в интервью ТАСС сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.
«Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», — сказал он.
По его словам, корреляцию массированных поставок ВСУ западного вооружения с ходом и сроками спецоперации России на Украине можно понять из недавнего заявления главы ведомства Сергея Лаврова.
Также Дарчиев заявил, что РФ не может допустить размещение опасного для себя и подконтрольных ей регионов вооружения на оставшейся украинской территории.
Ранее директор департамента Северной Америки МИД сказал, что ведомство не исключает ассиметричный ответ на деструктивное отношение США к российским дипломатам. По его словам, сотрудники представительств РФ в Штатах сталкиваются с ограничением ряда свобод и вынуждены работать в атмосфере русофобии.