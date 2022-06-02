МИД РФ назвал «подрывом стабильности» поставки Украине американских РСЗО

Поставки США Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) подрывают стабильность. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков, чьи слова приводит ТАСС. Дипломат подчеркнул, что не Россия, а Запад подходит к российским границам с вооружениями.

«Что касается систем залпового огня как непосредственно оружия, то, естественно, это подрывает стабильность. Я сегодня пытался объяснить коллегам, что все происходящее на Украине и вокруг нее накапливалось долгие годы. Не мы к ним приближаемся со своими вооружениями, а они со своими оборонительными идеями идут к нашим границам», — сказал Машков.

По словам дипломата, отсюда вытекают и все проблемы, возникшие вокруг Украины. Россия больше не могла терпеть, все «крайние линии» были пересечены.

«Появилась прямая угроза национальным интересам России, возникла данная конфликтная ситуация, которая была спровоцирована всеми действиями Запада в течение последних 30 лет», — сказал посол.

Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в возникновении подобных ситуаций на других направлениях и попытается обеспечить свою безопасность таким образом, чтобы интересы страны не были ущемлены.

США 1 июня объявили о выделении Украине нового пакета помощи на сумму 700 миллионов долларов.Он включает РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним.