МИД РФ назвал новые американские санкции в отношении россиян политизированными

Министерство иностранных дел России заявило, что считает политизированными новые американские санкции, введенные в отношении российских граждан и фирм. Ведомство сообщило, что запретительные меры не останутся без ответа.

По обвинению в незаконной деятельности в электронном пространстве под санкции попали 11 россиян и шесть компаний. В опубликованном на сайте министерства комментарии подчеркивается, что при наличии реальных улик Вашингтон мог бы обратиться за правовой помощью, но этого сделано не было.

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«Если бы у США были реальные улики, они обратились бы к российским компетентным органам с просьбой провести проверку, например, на основании двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. Насколько нам известно, таких обращений не поступало», — отмечается в комментарии.

Более того, после ликвидации по инициативе США в 2014 году совместной рабочей группы по кибербезопасности, Вашингтон «категорически отказывается ее возобновлять».

«Россию постоянно через СМИ обвиняют в неких „кибервзломах“, в том числе во время американских президентских выборов, но предъявить настоящим экспертам доказательства этого не хотят», — говорится в комментарии.

Авторы документа сделали вывод, что целью инициаторов санкций является не борьба с преступностью, а очередная пропагандистская атака против России. В МИД РФ заявили, что, как и предыдущие американские выпады, этот не останется без ответа.

Речь идет, в частности, о гражданах России Максиме Якубце и Игоре Турашеве, которых Минюст США объявил участниками хакерской группы, укравшей свыше 100 миллионов долларов с помощью вируса Dridex. Госдепартамент США объявил о награде в пять миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Якубца. Это самая большая сумма в истории Соединенных Штатов, назначенная за сведения о киберпреступнике.