МИД РФ: НАТО стремится обострить обстановку в азиатском регионе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс стремится направить свои войска в другие азиатские регионы после выхода из Афганистана. Кроме того, он считает, что НАТО способствует распространению афганских беженцев на территории соседних государств. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам главы МИД России, НАТО не хочет брать на себя ответственность из-за проведенных «экспериментов» двадцатилетней давности. Вместо этого альянс скинул проблемы Афганистана на международное сообщество, в первую очередь, на близлежащие с республикой страны, написало «Утро.ру».

Министр указал на обострение геополитической ситуации в Азии. Сейчас там наблюдаются попытки «разогреть» ситуацию для того, чтобы сменить налаженные механизмы взаимодействия между государствами, заключил он.