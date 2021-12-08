МИД РФ направил посольству США ноту протеста из-за роста военной активности в Черном море

Посольство США в России получило от Министерства иностранных дел РФ ноту протеста. Поводом стала возросшая военная активность Соединенных Штатов и НАТО над Черным морем.

МИД РФ привел примеры опасных маневров ВВС США, которые были замечены в последнее время. Обращение ведомства процитировало РИА «Новости».

В министерстве напомнили о пересечении маршрутов двух гражданских лайнеров американскими самолетами-разведчиками 3 декабря. Чтобы избежать опасного сближения, один из бортов был вынужден сменить курс.

Несколько инцидентов произошло и в октябре: с разведывательным беспилотником Reaper и Boeing RC-135 ВВС США. В обоих случаях российские пилоты меняли эшелон, чтобы не допустить столкновения.

«В связи с этими провокационными действиями посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российское внешнеполитическое ведомство обратилось к Соединенным Штатам и их союзникам с призывом предметно обсудить гарантии безопасности и пути по снижению военно-политической напряженности.

В противном случае, предупредили в МИД, российская сторона задействует все имеющиеся средства для предотвращения и устранения возникающих угроз. Министерство также оставило за собой право реагировать на вызовы со стороны НАТО.