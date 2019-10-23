МИД РФ: Дамаск должен контролировать всю территорию Сирии

Во время пресс-конференции в Москве Вершинин заявил, что Россия уважительно относится к суверенитету Сирии.

«Мы привержены уважению суверенитета и территориальной целостности, единства и политической независимости Сирии. Это как раз подразумевает, что вся национальная территория должна находиться под контролем законного правительства в Дамаске», — заявил он.

Он пояснил, что под контроль Дамаска должны вернуться Идлиб и Эт-Танф. Причем важно, чтобы воссоединение произошло исключительно мирными способами.

Во вторник, 22 октября, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Сочи, по итогам которой подписали меморандум о взаимопонимании. После встречи двух лидеров операция «Источник мира» в Сирии прекратилась.