МИД РФ: арестованная в Иране Юлия Юзик может выйти на свободу на этой неделе

Москва предполагает, что оказавшаяся за решеткой в Иране российская журналистка Юлия Юзик скоро выйдет из тюрьмы. Такое заявление сделал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Шпионаж для Израиля или конфликт с КСИР? Подробности задержания журналистки Юлии Юзик в Иране Подробнее

«Посол был в субботу в МИД Ирана. Завершается разбирательство, и мы рассчитываем, что скоро ее выпустят», — рассказал Кабулов РИА «Новости».

При этом он утвердительно ответил на вопрос о том, может ли это произойти на текущей неделе.

Информация об освобождении российской журналистки поступает противоречивая. Еще день назад пресс-атташе дипмиссии РФ в Иране Андрей Ганенко заявил, что российским дипломатам не подтвердили информацию о скором освобождении Юзик.

«Посол встречался [по вопросу о задержании россиянки], доступ и разъяснения запросили, информацию о скором освобождении нам не подтвердили», — сказал Ганенко.

В то же время посол Ирана в России Мехди Санаи во время своего визита в МИД РФ заверил, что россиянку в скором времени выпустят из тюрьмы.

Юлия Юзик была задержана в Тегеране иранскими спецслужбами. Она прилетела в эту страну по приглашению. Однако в аэропорту у нее отобрали паспорт, пообещав вернуть в день вылета. Позже в номер ее отеля ворвались бойцы Корпуса Стражей Исламской революции. Сейчас Юзик находится в местной тюрьме. Ее подозревают в шпионаже и причастности к спецслужбам Израиля.