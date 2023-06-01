Мир 01 июня 2023, 09:48 МИД расценил решение ФРГ о закрытии генконсульств России как недружественный шаг МИД: решение ФРГ закрыть генконсульства России в нескольких городах — недружественный шаг РИА «Новости»

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Россия считает решение Германии о закрытии российских генконсульств во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Лейпциге, Гамбурге недружественным шагом. Такое заявление появилось на сайте МИД РФ.

Ведомство подчеркнуло, что Россия отвергает любые попытки ФРГ снять с себя вину за эскалацию отношений. Российские дипломаты в очередной раз призвали немецкие власти остановиться.

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«Очевидно, что Берлин в запале враждебной политики теряет всякие ориентиры. В ФРГ должны понимать, что вся полнота ответственности за деградацию двусторонних отношений лежит на германской стороне», — сказали в МИД РФ.

Там предупредили Германию, что «непродуманные провокационные действия» не останутся незамеченными — Россия на это обязательно ответит. Ранее представитель Министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер объяснил решение о закрытии четырех из пяти российских генконсульств в своей стране ответом на ограничение числа сотрудников в немецких дипведомствах в РФ. Об этом написало РИА «Новости».