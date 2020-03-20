МИД рассказал, сколько россиян ждут возвращения домой из-за границы
«…Круглосуточно общаемся со всеми уголками мира. И слово „потерпите“ произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства в подробностях. Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину», — написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
И-за пандемии коронавирусной инфекции многие государства закрывают свои границы. Россияне, находящиеся в этот момент на отдыхе, становятся заложниками ситуации. Из-за ограниченных авиасообщений они не могут вернуться домой.
Ранее российские граждане оказались отрезанными от берега во Франции. Из-за коронавируса людей не выпускают с круизного лайнера Costa Pacifica.
До этого были проблемы были с вывозом людей из Черногории. Для разрешения на вывоз россиян, черногорская сторона выдвинула условие о бесплатном перелете своих 50-ти граждан из России.