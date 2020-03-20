МИД рассказал, сколько россиян ждут возвращения домой из-за границы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что около девяти тысяч россиян ожидают возвращения на родину. Она подчеркнула, что власти круглосуточно занимаются вопросом вывоза граждан. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что около девяти тысяч россиян ожидают возвращения на родину. Она подчеркнула, что власти круглосуточно занимаются вопросом вывоза граждан.

«…Круглосуточно общаемся со всеми уголками мира. И слово „потерпите“ произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства в подробностях. Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину», — написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

И-за пандемии коронавирусной инфекции многие государства закрывают свои границы. Россияне, находящиеся в этот момент на отдыхе, становятся заложниками ситуации. Из-за ограниченных авиасообщений они не могут вернуться домой.

Ранее российские граждане оказались отрезанными от берега во Франции. Из-за коронавируса людей не выпускают с круизного лайнера Costa Pacifica.

До этого были проблемы были с вывозом людей из Черногории. Для разрешения на вывоз россиян, черногорская сторона выдвинула условие о бесплатном перелете своих 50-ти граждан из России.