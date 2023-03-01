Мир 01 марта 2023, 04:04 МИД рассказал о 17 черновиках мирного договора России с Украиной Замглавы МИД Галузин рассказал о подготовке черновиков соглашения о перемирии с Украиной РИА «Новости»

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Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин прокомментировал информацию о 17 черновиках соглашения, которые подготовили Россия и Украина после начала СВО. Речь идет о сообщении премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, назвавшего именно такое количество бумаг, подготовленных Западом до срывов переговоров, сообщила «Лента.ру».

«Сказать сложно, сколько было рабочих редакционных версий проекта договора. Возможно, 17, возможно, больше. Работа была проделана серьезная. Последний вариант от 15 апреля, который мы направили украинским переговорщикам, так и остался без ответа», — рассказал дипломат.

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Он отметил, что на переговорах с Украиной в первую очередь обсуждался ее нейтральный статус. Также был затронут вопрос гарантий безопасности со стороны западных держав.

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Россия в качестве главных условий прекращения СВО настаивала на закреплении безъядерного и внеблокового статусов, признании «новых территориальных реалий», а также восстановлении официального статуса русского языка и отказе от дискриминации русских.

Диалог о заключении перемирия с Украиной длился до середины апреля 2022 года. Он шел практически в ежедневном режиме. По словам Галузина, заключение перемирия на вышеозначенных условиях позволило бы Украине вернуться к своей государственности. Но переговоры в итоге были сорваны. Ответственными за это дипломат назвал США и Великобританию.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак завил, что украинские власти негативно относятся к предложению Китая прекратить огонь в зоне боевых действий с Россией. По его словам, российские власти хотят «заморозить конфликт», чтобы подготовиться «к новой агрессии».