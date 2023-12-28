28 декабря 2023, 14:39
МИД раскрыл секретную встречу стран Запада по «формуле мира» Зеленского
Лавров заявил о встрече стран Запада по «формуле мира» Зеленского 10 дней назад
Тайная встреча стран Запада по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского прошла 10 дней назад. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА «Новости».
В мероприятии поучаствовали западные государства и некоторые страны Глобального Юга, добавил глава ведомства.
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«Некоторые отказались от приглашения, но она (встреча — прим. ред.) прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — заявил министр.
Участвовавшие в мероприятии союзники и единомышленники России никому не обещали держать тайны по вопросам, которые имеют отношение к РФ, добавил Лавров. Он также рассказал, что еще одну такую встречу договорились провести в январе. В феврале состоится целый «саммит мира», где будут утверждать «формулу мира» Зеленского.
Глава МИД РФ рассказал о попытках Запада найти такие пути решения конфликта, чтобы в любом случае объявить победу Украины. Лавров назвал это «худшими примерами очковтирательства».
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