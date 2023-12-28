Мир 28 декабря 2023, 14:39 МИД раскрыл секретную встречу стран Запада по «формуле мира» Зеленского Лавров заявил о встрече стран Запада по «формуле мира» Зеленского 10 дней назад Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

Читать 360tv в

Тайная встреча стран Запада по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского прошла 10 дней назад. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА «Новости».

В мероприятии поучаствовали западные государства и некоторые страны Глобального Юга, добавил глава ведомства.

Реклама

«Некоторые отказались от приглашения, но она (встреча — прим. ред.) прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — заявил министр.

Участвовавшие в мероприятии союзники и единомышленники России никому не обещали держать тайны по вопросам, которые имеют отношение к РФ, добавил Лавров. Он также рассказал, что еще одну такую встречу договорились провести в январе. В феврале состоится целый «саммит мира», где будут утверждать «формулу мира» Зеленского.

Глава МИД РФ рассказал о попытках Запада найти такие пути решения конфликта, чтобы в любом случае объявить победу Украины. Лавров назвал это «худшими примерами очковтирательства».