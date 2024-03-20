Мир 20 марта 2024, 15:07 МИД раскритиковал решение ЦЕРН не продлевать соглашение с Россией Захарова: отказ ЦЕРН сотрудничать с Россией политизирован и неприемлем Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) не продлевать соглашение с Россией является политизированным и неприемлемым. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. Ее процитировали «Известия».

«Мы считаем подобные действия политизированными и абсолютно неприемлемыми. Они в корне противоречат духу научного сотрудничества», — подчеркнула дипломат.

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Она напомнила, что российская сторона открыта для работы с теми, кто хочет выстраивать отношения на равноправной и взаимоуважительной основе.

Официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье сообщил, что осенью 2024 года организация перестанет сотрудничать с 500 специалистами, которые так или иначе связаны с Россией. Как отметил директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», это решение не сильно скажется на развитие науки в стране.