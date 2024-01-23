Мир 23 января 2024, 15:23 МИД прокомментировал указ Зеленского о российских регионах Посол Мирошник назвал претензии Украины контрпродуктивными Vladimir Baranov/Global Look Press

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Указ президента Украины Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» российских территориях — контрпродуктивная история. Такое мнение выразил посол по особым поручениям министерства иностранных дел по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

«Это такая попытка влезть в нашу внутреннюю политику, в нашу внутреннюю повестку и попытаться начать здесь копаться. Это контрпродуктивная история», — подчеркнул он.

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По его мнению, для России подобное заявление должно стать спусковым крючком для жесткого формулирования позиции по ущемлению русских людей и культуры, проживающих на территории Украины, уточнил RT.

Накануне Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами» российских территориях. Он призвал разработать методы по сохранению национальной идентичности украинцев в России. Постпред Крыма при президенте, вице-премьер региона Георгий Мурадов назвал подобный указ свидетельством политической некомпетентности Зеленского.