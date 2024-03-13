Важное 13 марта 2024, 16:03 МИД прокомментировал ситуацию с пограничниками в аэропорту Армении МИД: Армения не уведомляла Россию о выводе пограничников из Звартноца РИА «Новости»

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Россия не получала от Армении по дипломатическим каналам уведомлений, которые касаются вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ее слова привело РИА «Новости».

В МИД слышали заявления руководства Армении, касающиеся российских пограничников.

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«Соответствующее уведомление было направлено по ведомственной линии, по дипломатическим каналам мы ничего не получали», — прокомментировала Захарова.

Он подчеркнула, что армянская сторона сделала уже целую серию недружественных шагов по отношению к России.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники должны покинуть аэропорт до 1 августа 2024 года. По его словам, это носит рабочий, а не политический характер.