Мир 17 ноября 2022, 20:10 МИД прокомментировал решение голландского суда по делу о крушении рейса МН17 МИД: Россия сожалеет, что суд Гааги пренебрег принципами беспристрастности по делу MH17 Pixabay

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Решение Окружного суда Гааги по делу о крушении пассажирского Boeing в небе над восточной Украиной в 2014 году свидетельствует о том, что в основе разбирательства лежал политический заказ, заявили в МИД России. Там добавили, что РФ не является стороной процесса, но прокуратура Нидерландов старалась представить все иначе.

«Глубоко сожалеем, что Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре», — рассказали в министерстве иностранных дел. Дипломаты обратили внимание на то, что все доводы обвинения построены на показаниях анонимных свидетелей, личности которых неизвестны. Вынесенное решение назвали репутационным ударом по всей судебной системе Нидерландов.

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Ранее суд в Гааге признал виновными в уничтожении самолета и гибели находящихся на его борту людей троих человек — россиян Игоря Стрелкова (Гиркина) и Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко. Всех троих заочно приговорили к наказанию в виде пожизненного лишения свободы.

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