Мир 27 апреля 2023, 13:42 МИД призвал не провоцировать Россию в вопросе ядерной эскалации Захарова: Россия не пойдет по лестнице ядерной эскалации и советует ее не испытывать РИА «Новости»

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Россия сделает все, чтобы не допустить ядерной эскалации, но сомневаться в ее решимости и идти на провокации не стоит. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, американских политиков одолевают иллюзии по поводу лестницы ядерной эскалации.

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«Мы сделаем все, чтобы не допустить развития событий по наихудшему сценарию, о чем неоднократно говорило российское руководство», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что не стоит сомневаться в решимости российской власти и проверять ее на деле.

Захарова напомнила, что подобные действия противоречат заявлениям Запада о приверженности снижению стратегических рисков и делают реальной опасность столкновению ядерных держав.

Официальный представитель МИД также обратила внимание на аппетиты украинских властей в запросах вооружения, которые продолжают стремительно расти.