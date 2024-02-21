Мир 21 февраля 2024, 07:20 МИД пригрозил Украине ответными мерами в случае изъятия российских активов Дипломат Галузин: Россия ответит на конфискацию Украиной российских активов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия примет зеркальные меры, если Украина конфискует российскую собственность в других государствах. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

Он прокомментировал решение Верховной рады о конфискации российской собственности, в том числе двух пассажирских самолетов Ан-148.

Реклама

«Любые попытки отчуждения нашей собственности в недружественных странах являются нелегитимными и представляют собой не что иное, как воровство чужого имущества», — отметил дипломат.

Галузин добавил, что Россия будет защищать свои законные права и интересы. По его словам, решение о зеркальных мерах или судебных разбирательствах будет приниматься «исходя из позиции собственников изымаемых активов и имущества».

Ранее МИД России предупредил, что попытки западных стран внести украинский вопрос в повестку заседания Совета министров иностранных дел G20 могут вызвать разногласия. Сообщество занимается решением социально-экономических задач, а не политических вопросов, указали дипломаты.