Мир 12 января 2024, 14:53 МИД пригрозил Латвии болезненным ответом на конфискацию «Дома Москвы» в Риге Захарова предупредила Латвию о болезненном ответе на конфискацию Дома Москвы Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Читать 360tv в

Латвию ждет болезненный ответ России на конфискацию Дома Москвы в Риге, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга. Она назвала случившееся беззаконием.

По словам Захаровой, материальная и другая ответственность за это полностью лежит на местных властях.

Реклама

«Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии», — предупредила она.

В конце декабря спецслужбы ворвались в здание Дома Москвы в Риге. Работникам этого культурно-делового центра устроили допрос, после чего забрали их телефоны. На входе в здание поставили пост охраны, в помещениях описали имущество. Накануне Латвия распорядилась, чтобы Дом Москвы передали в государственную собственность якобы для предотвращения угроз безопасности. Российское посольство в Латвии расценило это как грабеж.