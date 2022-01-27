МИД приготовился к эвакуации россиян с Украины в случае необходимости

Министерство иностранных дел РФ всегда готово к эвакуации россиян с Украины в случае эскалации, но специальных планов нет. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

Зайцева спросили, готовы ли в МИД к эвакуации россиян в случае эскалации на Украине.

«Насколько это возможно, всегда готовы», — привело РИА «Новости» ответ дипломата.

Такая работа ведется на постоянной основе, чтобы максимально обезопасить и россиян, и сотрудников загранучреждений, указал он. Но пока никого вывозить не спешат.

«Каких-то спецпланов [по эвакуации] нет», — сказал Зайцев.

Украинский МИД ранее, 24 января, сообщил, что о намерениях эвакуировать с Украины своих дипломатов с семьями или позволить им добровольно покинуть страну заявили США, Великобритания, Германия и Австралия, передавал RT.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя то, что некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей разрешили вернуться в Штаты, заявил, что Запад нагоняет истерику, писала «Газета.ru».