МИД Приднестровья предупредил о последствиях выхода Молдавии из мирного соглашения

Молдавия может выйти из соглашения о мирном урегулировании конфликта в Приднестровье, подписанного 30 лет назад. Этот шаг станет предпосылкой к военным действиям, заявил РИА «Новости» министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.

«Если Республика Молдова юридически осуществит выход из Соглашения от 21 июля 1992 года, такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям», — сказал он.

Виталий Игнатьев объяснил это тем, что в таком случае ситуация вернется к прежнему конфликтному состоянию. Безопасность жителей Приднестровья может обеспечить миротворческая миссия, состоящая из местных и российских сил.

В Приднестровье, по его словам, проживают около 500 тысяч человек, из которых более 220 тысяч — граждане России.