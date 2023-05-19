Мир 19 мая 2023, 18:14 МИД предупредил желающих посетить Молдавию россиян о возможной дискриминации МИД рекомендовал россиянам учитывать риски при посещении Молдавии Freepik

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Министерство иностранных дел РФ рекомендовало учитывать риски при планировании поездок в Молдавию из-за участившихся случаев дискриминации россиян. Об этом внешнеполитическое ведомство проинформировало на своем сайте.

В МИД рассказали, что по прилету в Кишинев россиян дополнительно досматривают, причем занимать такие проверки могут порядка 10 часов. При этом людей не обеспечивают водой и питанием, а в итоге все может закончиться запретом на въезд в страну. Ежедневно фиксируют от 10 до 50 таких случаев.

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В ведомстве добавили, что пограничники ведут себя неподобающим образом, записывая досмотр на телефоны и выкладывая записи в интернет. МИД также предупредил, что возможности консульской помощи ограничены, поскольку молдавские власти часто не пускают сотрудников диппредставительства к российским гражданам.

«В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова», — отметили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешнее правительство Молдавии дрейфует в сторону русофобии.