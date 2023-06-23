Мир 23 июня 2023, 20:29 МИД предупредил об ответных мерах на санкции ЕС против российских журналистов Захарова: Россия ответит на санкции Евросоюза против российских журналистов РИА «Новости»

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Российские власти дадут ответ на санкции Евросоюза против российских журналистов, под рестрикциями окажутся представители СМИ и чиновники Евросоюза Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram-канале.

«На санкции ЕС против российских журналистов будет дан ответ. И в отношении еэсовских журналистов, и в отношении брюссельских функционеров, принявших такое решение», — сообщила она.

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Ранее Евросоюз раскрыл детали 11-го санкционного пакета против России. В черные списки попали имена более 100 россиян. Среди них оказались военные корреспонденты Андрей Медведев, Семен Пегов и Александр Сладков. Также ограничения ввели против телеканала «Звезда», завода имени Свердлова и еще 86 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Также Украина получила от ЕС новый транш из озвученной ранее помощи, он составил 1,5 миллиарда. Эти деньги потратят на восстановление украинской энергетики и инфраструктуры. Предыдущий транш, также в размере 1,5 миллиарда евро, Евросоюз отправил Украине в мае.