Мир 28 февраля 2023, 13:23 МИД предупредил об обратном эффекте нового пакета санкций Евросоюза Представитель МИД России Захарова: новые санкции убьют экономический суверенитет Евросоюза РИА «Новости»

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Евросоюз ввел очередной пакет санкций и ударил по собственному экономическому суверенитету. Новые ограничения усилят его зависимость от прямых конкурентов и укрепят отторжение Запада странами, которые их не поддержали, предупредила представитель МИД России Мария Захарова.

«Вот только „убивают“ они, прежде всего, экономический суверенитет Евросоюза. ЕС может накладывать на себя сколько угодно ограничений применительно к торговле с Россией — это будет лишь усиливать его зависимость от прямых конкурентов», — заявила она.

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Авторы санкций, по словам Марии Захаровой, ошиблись в прогнозах относительно предыдущих девяти пакетов санкций и скоро убедятся в неэффективности нового.

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Она указала на несоответствие позиции Евросоюза по детям Донбасса — погибших от восьмилетних обстрелов проигнорировали, а эвакуацию тех, чьи родители умерли, назвали насильственным перемещением. Представитель МИД России также обвинила Европу в нарушении принципов свободы передвижения и слова, цензуре и репрессиях по отношению к журналистам.

Мария Захарова обратила внимание, что авторы рестрикций остались в одиночестве — большинство стран мира не поддержали антироссийские санкции. Представитель МИД предупредила, что угрозы Евросоюза наказывать третьи страны за игнорирование их ограничений укрепят отторжение миром неоколониальной диктаторской политики Запада.

Евросоюз утвердил 10-й пакет антироссийских санкций, которым ввел запрет на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, транзит товаров и технологий двойного назначения, вещание отечественных телеканалов, наложил ограничения на работу некоторых компаний, в том числе иранских, а также внес в черный список омбудсмена Татьяну Москалькову и хирурга Леонида Рошаля.