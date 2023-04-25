Мир 25 апреля 2023, 01:09 МИД предупредил о риске роста военной конфронтации между Россией и США Ермаков: риски непосредственной военной конфронтации России и США неуклонно растут Pxhere

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Риски непосредственной военной конфронтации России и США неуклонно растут. Такое заявление сделал директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков в разговоре с ТАСС.

По его словам, если Штаты продолжат следовать нынешним курсом на противостояние с Россией при постоянном повышении ставок на грани скатывания к прямому вооруженному конфликту, то судьба ДСНВ может оказаться предрешенной.

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Впрочем, как подчеркнул Ермаков, в случае доведения ситуации Вашингтоном до военного столкновения двух ядерных держав, «нужно будет беспокоиться скорее не о спасении ДСНВ, а о судьбах всего мира». Это сценарий он назвал наихудшим вариантом.

Это подтверждает то, что на сегодняшний день наиболее острая угроза связана в том числе и с опасностью ядерной эскалации в результате непосредственной военной конфронтации ядерных держав.

«И эти риски, к глубочайшему сожалению, неуклонно растут», — подчеркнул Ермаков.

Поэтому российская сторона постоянно указывает на опасность действий США и НАТО, и продолжает «направлять Западу отрезвляющие сигналы о необходимости предотвратить катастрофу». Но на Западе, как отметил Ермаков, «по-прежнему остаются глухи к призывам», даже «злонамеренно искажают их в пропагандистских целях».

Чтобы улучшить ситуацию США должны оперативно предпринять шаги по деэскалации и «на практике полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России».

Ранее Ермаков сообщил, что Штаты задевает, что Россия смогла серьезно опередить их в разработке и постановке на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия. Но попытки США устранить отставание сейчас малоэффективны.