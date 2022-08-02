Решение США об объявлении России страной — спонсором терроризма приведет к разрыву дипломатических отношений между странами. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что американские законодатели уже приступили к разработке соответствующего законопроекта, который назвали «сильным оружием».

«Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как некая страшная кара, способная заставить Россию жить согласно придуманному США миропорядку», — заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что американские политики забыли, что на любой их шаг следует ответ. В данном случае риски полного разрыва дипломатических отношений между странами возрастают многократно.

«Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнула Захарова.

Резолюцию о признании России спонсором терроризма американские конгрессмены направили в Госдепартамент США в конце июля. Авторы документа объяснили, что считают Россию виновной в событиях в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

По данным СМИ, с этим решением не согласился глава Госдепартамента Энтони Блинкен, который поставил своей целью сохранить остатки дипломатического сотрудничества между Россией и США.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, принятие такого решения Россия воспринимает очень негативно. Он отметил, что отношения двух держав уже на самом плохом уровне и дальше портить их уже некуда.